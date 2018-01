Van Dijk qualifie Liverpool

1

Liverpool (4-2-3-1) : Karius - Gómez, Matip, Van Dijk, Robertson - Milner, Can, Oxlade-Chamberlain - Lallana, Firmino, Mané. Entraîneur : Klopp.



Everton (4-3-3) : Pickford - Kenny, Holgate, Jaglielka, Martina - Schneiderlin, McCarthy , Rooney - Sigurðsson, Bolasie, Calvert-Lewin. Entraîneur : Allardyce.

Quelle première pour le défenseur le plus cher de la planète ! Recruté environ 84 millions d'euros par Liverpool , Van Dijk a réussi l'exploit de mettre les supporters desdans sa poche dès ses débuts. Face à Everton , le défenseur central a en effet fait basculer la partie du côté des locaux en reprenant un corner d'Oxlade-Chamberlain en fin de partie. En plus de se montrer plutôt solide.Un but libérateur pour la bande de Klopp, qui n'arrivait pas à se défaire de son rival dans ce derby très accroché comptant pour le troisième tour de FA Cup. Après avoir transformé un penalty généreux provoqué par Lallana à la demi-heure de jeu (seul tir cadré de la première période), Milner a ainsi vu Sigurðsson égaliser d'une frappe du droit au milieu du deuxième acte. Et malgré une domination rouge, personne ne semblait pouvoir faire l'ultime différence.C'était compter sans Van Dijk. Lequel a sûrement déjà justifié son prix aux yeux de certains fans de Liverpool