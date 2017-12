Van Dijk, plongeon effectué

Six mois après l'échec de premières négociations entre Liverpool et Southampton, Virgil van Dijk s'est engagé mercredi soir avec les Reds contre un chèque de 84 millions d'euros. Fin du suspense.

Pièce de puzzle

Par Maxime Brigand

Oublions les chiffres d’abord, parlons de foot et de la fin d’un suspense dont on connaissait depuis longtemps le dénouement sans en connaître avec certitude l’issue. Dans la soirée de mercredi, Virgil van Dijk , vingt-six ans, est donc devenu le défenseur le plus cher de l’histoire du foot – son transfert est estimé à 84 millions d’euros – et par la même occasion un joueur de Liverpool , six mois après l’échec de premières négociations et alors que les dernières rumeurs envoyaient la tignasse de Bréda du côté de City. L’histoire est belle, et lesont donc réussi un chouette coup de prestige en soufflant le colosse de Southampton , considéré depuis au moins deux saisons comme l’un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération : dans un océan où les grands clubs cherchent souvent un central de qualité, la prise est immense.Mieux, Van Dijk ressemble sur le papier à la pièce manquante au puzzle de Klopp, souvent critiqué pour son manque d’équilibre, ce que le nul concédé à l’Emirates vendredi dernier (3-3) a une nouvelle fois fait ressortir alors que Liverpool affiche actuellement la sixième défense de Premier League (23 buts encaissés en vingt journées) et la deuxième attaque (46 buts). N’est-ce pas le même Klopp qui, en septembre dernier, avait avoué publiquement n’avoir pas réussi à trouver une alternative crédible à l’ancien défenseur du Celtic ? On touche ici à la spécificité de Virgil van Dijk , qui a réussi à s’adapter depuis le début de sa carrière à n’importe quelle situation – Claude Puel le comparant même à son passage à Southampton à une «» – et dont la capacité de relance et l’élégance avaient naturellement tapé dans l'œil de Guardiola. Son cas est désormais réglé et le voilà dans un monde qui ne cessait de lui tourner autour depuis plusieurs mois.Les chiffres, forcément, font parler : 84 millions d’euros pour un joueur qui n’a jamais disputé une rencontre de C1 au-delà des tours préliminaires, dont les références au plus haut niveau restent pour le moment minimes, ça titille. Et alors ? Le marché est comme ça, il faut désormais s’y habituer. Passons. Virgil van Dijk possède d’autres atouts : une capacité à mettre les meilleurs attaquants du Royaume dans sa poche, mais surtout la possibilité d’être aligné dès la rentrée en Ligue des champions. On parle ici d’un défenseur extraordinaire, dont la réputation n’est plus à faire, mais aussi d’un homme dont l’attitude a largement fait causer ces derniers mois, les dirigeants de Southampton ayant été obligés de le mettre un temps à l’écart avant de le réintégrer et de le remettre de côté lors des dernières semaines. Voilà plus d’un an que Van Dijk veut quitter les, mais ce que l’on retiendra aussi, c’est que son comportement a amputé Puel hier, Pellegrino aujourd’hui, d’un joueur de premier plan, ce qui place aujourd’hui Southampton au bord de la zone rouge.Difficile à avaler donc, même lorsqu'il s’agit d’un phénomène. Après Naby Keita, qui fait actuellement le forcing pour rejoindre lesdès cet hiver, Klopp tient donc une nouvelle recrue référence. Le tout dans une logique conservée de mettre en place un groupe plus qu’une somme d’individualités, même s’il est difficile d’oublier ses mots de l’été dernier : «» Cette fois, l’Allemand n’avait pas le choix, mais voilà Liverpool avec un atout qui pourrait être décisif dans un onze déjà explosif, prêt à fondre rapidement sur un Manchester United qui parle toujours, aujourd’hui, plus de chiffres que de foot. Après le je, place au jeu.