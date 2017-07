Van Dijk mis à l'écart

AS

LaVirgil van Dijk-Southampton, épisode 2671. Courtisé par les plus plus grosses écuries de Premier League depuis de nombreux mois, le défenseur desn'a toujours pas bougé. Southampton refuse en effet toujours de laisser partir son colosse néerlandais et a même décidé de le mettre à l'écart compte tenu de son comportement à l'entraînement. Mauricio Pellegrino , son entraîneur, a justifié cette décision en conférence de presse : «» Le technicien argentin a par ailleurs réaffirmé son souhait de le conserver.Belle dijkette.