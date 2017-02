Van Buyten quitte la direction du Standard

0

En néerlandais,signfie "dehors".Ne jamais dire du mal de son boss dans la presse. Van Buyten l'aura appris à ses dépens cet après-midi. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille et du Bayern Munich était devenu le conseiller du président du Standard de Liège, Bruno Venanzi, en octobre 2015. Ces derniers temps, la crise sportive du club liégeois a révélé également une crise au niveau de la direction.De plus en plus critiqué au sein du club et sentant que sa position était moins forte qu'à son arrivée, Big Dan avait accordé un entretien à, publié ce matin. «» , déclarait-il au quotidien belge.Cette sortie lui aura sans doute été fatale : lors d'une réunion avec son président cet après-midi, l'ancien défenseur belge s'est vu signifier qu'il pouvait quitter le club.Big Dan pourra toujours faire de nouvelles pub pour Big Mat pour passer le temps.