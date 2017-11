Van Basten teste des nouvelles règles en D4 néerlandaise

1

Led' Utrecht est de retour.Responsable du développement technique de la FIFA depuis 2016, Marco van Basten veut changer les choses, et pas qu'un peu. L'anciende l' AC Milan a profité d'une rencontre de quatrième division néerlandaise entre Lisse et les Quick Boys (2-0) pour tester huit nouvelles mesures.Parmi elles : la fin du hors-jeu et des cartons jaunes ou encore le droit à cinq fautes par joueur comme au basket. L'objectif de ce test est de rendre le football plus rapide et intéressant à suivre, même si toutes les mesures ne sont pas vouées à être appliquées.Van Basten tient aussi à ce que seul le capitaine puisse parler avec l'arbitre. Marco Verratti serait actuellement à la recherche d'un brassard.