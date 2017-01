Van Basten persiste et signe

Il n'y a pas qu'en politique française que les conservateurs ont le vent en poupe.Dans un entretien accordé au quotidien Marco van Basten montre qu'il assume pleinement le poste de directeur du développement technique de la FIFA, auquel il a accédé en septembre dernier. Ses récentes propositions de réformes de certaines règles du jeu ont été la source de vives réactions. Parmi les plus virulentes, celles d' Arsène Wenger , qui trouve l'idée de supprimer le hors-jeu «» . Jürgen Klopp , quant à lui, estime que ces propositions viennent «» , avant d'ajouter que Van Basten peut tout aussi bien «» .Si l'ancien international néerlandais comprend que ses intentions suscitent la critique, il regrette l'absence de débat de fond. «» , ajoute-t-il. Celui qui fut également sélectionneur national de son pays précise que son intention n'est pas de supprimer la règle du hors-jeu d'un seul coup, mais que sa proposition mérite au moins que l'on y réfléchisse, dans le but de redonner de l'animation à un jeu qui a, selon lui, perdu de sa superbe. Et Van Basten de citer l'exemple du dernier Euro : «Ou comment rendre la magie artificielle.