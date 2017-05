Valverde quitte Bilbao, un pas de plus vers le Barça

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Valverde est ce mardi soir un homme libre. Libre de s'engager au FC Barcelone L' Athletic Bilbao a officialisé son départ du club basque, où il était en poste depuis deux saisons et demies. Dans le même temps, lea annoncé que lesauraient trouvé un accord avec Ernesto Valverde pour prendre la succession de Luis Enrique . Le coach espagnol de 53 ans a joué au FC Barcelone entre 1988 et 1990 et a occupé le poste d'entraîneur dans le club voisin, à l' Espanyol . Son retour en Catalogne semble donc plus qu'imminent.Le temps de colorier les rayures blanches de sa cravate en bleu.