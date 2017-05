Valverde au Barça, c'est presque fait !

TP

Barcelone a besoin de sang neuf.Après trois saisons au club, Luis Enrique va quitter la Catalogne à la fin de la saison. Selon, le Barça aurait trouvé son remplaçant en la personne d' Ernesto Valverde , l'actuel coach de l' Athletic Bilbao . Les deux parties seraient proches d'un accord et devraient s'engager pour deux ans. À cinquante-trois ans, Valverde effectue son deuxième bail à Bilbao depuis 2013, qu'il avait coaché entre 2003 et 2005. L'Espagnol a déjà entraîné à Barcelone mais chez le rival, l' Espanyol . Signer au Barça constituerait sans aucun doute le plus grand défi de sa carrière.Triste nouvelle pour Laurent Blanc qui rêvait d'être à la tête des. T'inquiètes Lolo Las Palmas c'est bien aussi...