Valse avec Kanté

De retour de blessure après près d'un mois d'absence, N'Golo Kanté a livré une partition solide et harmonieuse face à Manchester United, bonifiant continuellement le jeu de ses équipiers, qui ont signé l'une des prestations les plus abouties de la saison des Blues. De quoi permettre au milieu français de prouver, s'il le fallait encore, qu'avec lui, Chelsea n'est pas tout à fait la même équipe.



Unique comme Kanté

L'homme clef de Conte

Il pense rapidement, voit vite, et agit aussitôt. N'Golo Kanté est donc parfois un peu difficile à suivre pour ceux qui ne le connaissent que de loin. Comme le réalisateur de ce Chelsea Manchester United , qui s'attarde un peu trop sur une relance de De Gea peu avant la-mi temps, loupant ainsi la récupération éclair du Français, qui s'empare aussitôt du cuir et remet sesdans la bonne direction. Mais pour ceux qui côtoient au quotidien l'ancien de Leicester , jouer avec le milieu défensif a quelque chose de délicieux. Car Kanté ne danse jamais seul. Il accompagne sans cesse les siens, leur dégage des espaces et leur économise des courses. Si bien qu'avec lui, Chelsea , sur la pente descendante depuis plusieurs semaines, a joué une symphonie collective enthousiasmante à Stamford Bridge ce dimanche.Une rencontre où l'unicité de Kanté au sein du collectif londonien a une fois de plus sauté aux yeux. Le Français est irremplaçable. Et ce n'est pas les résultats despendant son absence qui incitent à penser le contraire. Privé de Kanté pendant trois semaines, Chelsea a paru soudainement plus friable tactiquement, alors que le bloc équipe des Londoniens s'est parfois délité. Comme face à la Roma en milieu de semaine en C1 (3-0) ou encore face à Watford fin octobre, une rencontre que lesremportaient sur le fil grâce à un but d'Azpilicueta en toute fin de match. Rien de tout cela face à United ce dimanche, où Kanté a réussi à faire ce que personne au sein de l'entrejeu de Chelsea n'a réussi quand il était éloigné des terrains. Un truc qui parait basique, du moins quand Kanté en parle, à savoir «C'est précisément ce que Kanté s'est contenté de faire face aux, se retrouvant quasi invariablement à la retombée du ballon, bouchant les trous et les espaces derrière dès que nécessaire. Une tache faussement simple, qui demande une vision du jeu et une science tactique qu'un joueur comme Tiémoué Bakayoko (auteur d'un excellent match lui aussi) ne possède pas encore. Encore une fois, en assumant pleinement son statut d'homme de l'ombre, Kanté a libéré le jeu de ses équipiers, et notamment de ses partenaires au milieu de terrain. Si Bakayoko a péché dans le dernier geste, il a pu multiplier les allers-retours offensifs et défensifs - s'exprimant dans un registre dequi lui sied bien -, tandis que Fabregas a pu évoluer plus haut, multipliant ainsi les bonnes transmissions pour Morata. Mème si c'est finalement sur un service d'Azpilicueta que l'attaquant espagnol a planté le seul but de le rencontre, son jeu se retrouvant lui aussi bonifié par le collectif retrouvé de Chelsea De très bon augure pour lesqui, après une défaite humiliante face à la Roma en milieu de semaine, s'offrent une victoire de prestige dans leur antre. De quoi permettre à Antonio Conte d'envoyer paitre pour un bon bout de temps les critiques à son encontre, alors que plusieurs médias anglais ont laissé entendre que certains joueurs de l'effectif desétaient lassés par les entrainements éprouvants duitalien. Dans un tel contexte, le retour de Kanté, joueur exemplaire à l'entrainement comme en match, ne peut que redonner un coup de fouet au moral des Londoniens. Conte le sait et loue d'ailleurs souvent la force de travail de l'ancien Caennais, qu'il utilise pour tirer vers le haut l'ensemble de son groupe : « Didier Deschamps , lui, a préféré se passer du métronome despour les deux prochains matchs des Bleus, arguant que ce dernier n'était pas encore prêt physiquement pour évoluer avec l'équipe nationale. Ce dimanche, Kanté lui a sans doute donné tort. Encore une fois, la marque d'un type qui pense, voit, agit et récupère plus vite que les autres.