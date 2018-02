Valère Germain se paye Neymar

SB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les déclarations s’enchaînent des deux côtés quelques jours avant le sommet de la 27journée entre le PSG et l'OM. Après les torses bombés de Sanson et Areola, c'est au tour de Valère Germain d'envoyer des piques. Sa cible : Neymar . Au micro de BFM Sports, l'attaquant marseillais exprime son agacement à l'égard du Brésilien : «, déclare l’ancien Monégasque.Germain va même plus loin : «Une belle réflexion. Après tout, Neymar aurait-il réussi à résister à Patrick Valéry ?