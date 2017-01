Valenciennes plombe Sochaux

0

Valenciennes 2 - 1 Sochaux

CP

Peut-être que l’excellente copie rendue par Sochaux, contre Monaco en Coupe de la Ligue , avait convaincu quelques idéalistes du ballon rond de suivre d’un peu plus près l’actualité des. Si c’est le cas, cette rencontre a dû les en décourager. Car ce lundi soir, les Sochaliens ont déçu et raté une belle occasion de monter sur le podium.En ce mois de janvier, au stade du Hainaut, il fait un temps à ne pas mettre un cygne dehors. Pourtant, ce sont les Valenciennois qui sont les premiers à sortir de leur surface. Sur un contre éclair, Roudet combine parfaitement avec Da Costa. Parti seul dans l'axe, l'attaquant nordiste envoie une merveille de talonnade pour Diarra dont la frappe est bien trop molle pour pouvoir inquiéter Prevot. Coup dur pour Valenciennes , à la suite de cette action, Da Costa, le meilleur buteur du club, sort sur blessure. À part ça ? Pas grand-chose. Des frappes lointaines et quelques corners, mais rien de très dangereux.La seconde mi-temps part sur de meilleurs bases. Cinq minutes après la reprise, le coup franc de Tardieu fait trembler l'ensemble du public nordiste. Mais finalement, c'est un bijou d'Édouard Butin qui va dynamiter cette rencontre. L'ancien Sochalien profite d'un centre contré pour envoyer une splendide reprise. Prévot est battu. Mené, les Lionceux se rebellent et égalisent cinq minutes plus tard sur corner grâce à Andriatsima. Dans la foulée, Sochaux est tout près de prendre l'avantage, mais Roudet bute sur la transversale. Les Doubistes poussent, mais se font punir dans les toutes dernières secondes par Andy Faustin 2-1, le score ne bougera plus. Valencygne peut avoir le sourire sont équipe vient de mettre fin à une série de trois matchs sans victoire en championnat et commence la nouvelle année de la meilleure des manières.