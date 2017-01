Valencia et son transfert canular

0

JD

Fausse modestie ou vraie humilité ?Arrivé en prêt à Wigan en 2006, Antonio Valencia ne s'attendait probablement pas à ce que sa carrière prenne un tel tournant trois ans plus tard. Lorsque son entraîneur de l'époque, Steve Bruce , lui a fait part de l'intérêt que Manchester United lui portait, l'international équatorien s'est contenté de lui répondre par un rictus, connaissant le goût de l'actuel technicien d' Aston Villa pour les bonnes blagues. «, explique-t-il sur le site des"Sérieusement, tu les intéresses pour de vrai." »Remarqué pour sa vitesse et sa précision sur le flanc droit en plus de la qualité de ses centres, Antonio Valencia a vite tapé dans l’œil d' Alex Ferguson. «Le scepticisme prend alors fin : «» Près de trois cents matchs plus tard, on peut effectivement admettre que le canular n'en était pas un.