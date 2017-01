Valence tamponne Villareal

0

Villareal 0 - 2 ValenceValence a beau galérer dans les tréfonds du classement de Liga depuis quelques semaines, il arrive encore aux coéquipiers de Dani Parejo d'avoir des fulgurances. Ce soir, c'est Villareal, pourtant sixième du championnat, qui a dégusté et qui y a perdu des plumes. Le tout alors qu'ils avaient l'avantage du terrain, puis que le match se jouait au Estadio de la Cerámica. Pour mettre «» sous l'eau, il a suffit de deux banderilles du très jeun Carlos Soler -20 ans, né, élevé et formé à Valence-, puis de Santi Mina , le tout en fin de première période.Villareal va perdre du terrain dans la course aux places européennes, mais Valence s'en sort bien et prend un peu d'espace avec les relégables.