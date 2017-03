Valence sort un maillot spécial pour les droits des femmes

0

Alors que le Bayern et le Real avaient choisi la lutte contre le réchauffement climatique pour sortir des maillots recyclés, Valence se fait écho de la cause des femmes.À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars, le club valencian et son équipementier ont préparé une tunique spéciale que le joueursarboreront dimanche face à l'Atlético. Le logo de l'ONU Femmes, que le club soutient depuis deux ans, apparaîtra sur le torse des hommes de Voro Gonzalez.Un geste aussi beau qu'une volée de Simone Zaza.