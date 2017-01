Valence sort la tête de l'eau

0

Valence 2-1 Espanyol

Valence met fin à une longue, très longue série. Incapables de gagner un match en championnat depuis huit journées, lesont visiblement trouvé les ingrédients nécessaires pour enfin finir une rencontre avec trois points dans la poche. Mieux, les hommes de Voro qui confirme qu’avec lui Valence gagne , ont proposé du jeu, une notion que les supporters de Mestalla n’avaient pas encore connue cette saison.C’est d’ailleurs au terme d’une action collective sublime initiée par Martín Montoya et conclue par lui-même, après un service de Nani , que Valence ouvre le score. Un but logique tant les locaux ont totalement dominé cette première période.Alors qu’on pense Valence guéri de ses maux, les pensionnaires de Mestalla paniquent légèrement en seconde période et se montrent très nerveux, avec pas moins de quatre joueurs avertis en cinq minutes. Une peur de l’égalisation qui s’estompe avec ce but de Santi Mina qui reprend de la tête le coup franc de Parejo repoussé par Diego Lopez. Mais Valence a visiblement décidé de faire flipper ses supporters toute la saison et offre cinq minutes de stress au public en laissant David López réduire la marque en renard des surfaces.Plus de peur que de mal, Valence gagne pour la deuxième fois seulement de la saison en championnat à Mestalla et prend légèrement ses distances avec la zone rouge, même s'il reste dix-septième du classement.