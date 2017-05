Valence se donne de l'air

0

Valence 3-2 Celta Vigo

Le coup d'œil qui va bien. Carlos Soler voulait se rattraper d'avoir concédé un penalty quelques minutes plus tôt. Lancé par Enzo Pérez , le milieu valencien regarde furtivement le placement du gardien et place un lob de toute beauté, depuis l'entrée de la surface de réparation. Un but magnifique qui offre la victoire à Valence.Un coup franc bien enroulé par Daniel Wass et c'est Gustavo Cabral qui ouvrait la marque pour le Celta Vigo au quart d'heure de jeu. Puis, Dani Parejo coupe un centre de João Cancelo au premier poteau, pour égaliser à 1-1 avant la pause. Au retour des vestiaires, Munir El Haddadi croit donner la victoire à Valence, mais Iago Aspas – qui vient de prolonger au Celta jusqu'en 2022 – ne tremble pas au moment de convertir le penalty concédé par Soler. Avant que ce dernier ne se rattrape de la plus belle des manières.Avec cette victoire, Valence (13, avec 34 points) possède désormais douze longueurs d'avance sur Gijón, le premier relégable.