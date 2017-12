Valence s'embourbe à Eibar

1

FC Valence (4-4-2) : Neto – Gayà (Lato, 46e), Paulista, Vezo, Montoya – Kondogbia, Andreas Pereira (Ferrán Torres, 81e), Nacho Gil (Guedes, 73e), Parejo – Rodrigo, Mina. Entraîneur : José Luis Mendilibar.

Eibar (4-4-2) : Dmitrović – Oliveira, Arbilla, José Angél, Capa - Alejo (Pena, 93e), Garcia Carrillo, Jordan, Inui – Charles (Kike García, 72e), Enrich (Escalante, 85e). Entraîneur : Marcelino García Toral.

Valence lâche du lest dans la course au titre de champion en Liga.Dans le stade municipal d’Ipurua, la donne avait tout d’un guêpier pour les: une pluie incessante, une atmosphère très fraîche et des locaux qui restent sur une série de trois victoires consécutives. D’entrée, lessont les premiers à se mettre en scène et Sergi Enrich reprend d’une volée le centre au cordeau de Takashi Inui , mais la balle fuit le cadre. Moins adeptes du jeu direct, lesconstruisent le jeu et Dani Parejo oblige Marko Dmitrović à un arrêt en deux temps, ballon glissant oblige. Les deux équipes se séparent dos à dos, malgré une dernière tentative non-cadrée de Rodrigo de la tête.Désireux de s’imposer dans son déplacement au Pays Basque, Valence va pourtant douter lorsque le mobile Inui, d’une puissante frappe coup de pied faisant suite à un cafouillage, ouvre le score (1-0, 49). Huit minutes vont alors suffire à Valence pour refaire surface : Santi Mina reprend face au but vide un centre d' Andreas Pereira (1-1, 57). À vingt minutes du terme de la rencontre, Gonçalo Guedes fait son retour sur les pelouses de Liga. Mais dans les faits, c'est bien Eibar qui termine plus fort que son adversaire. Iván Alejo envoie un centre sur la tête de Joan Jordan , qui fait exploser l'arène basque (2-1, 87).Avec cette seconde défaite consécutive à l'extérieur en Liga, Valence peut désormais céder sa place de dauphin du Barça à l' Atlético de Madrid, qui reçoit Alavés dans la soirée.