Valence-Real 2000, la piste aux étoiles

Convoqués pour un match en retard de la 16e journée de Liga un soir de Ligue des champions, le FC Valence et le Real Madrid étaient pourtant les deux meilleures équipes d’Europe en fin de saison 1999/2000. Retour sur cette finale de C1 où la psychologie a balayé la logique d’un revers de la main.

0

Angloma : « Nous étions trop favoris »

La leçon de Paris

Youtube

Par Antoine Donnarieix

Propos d'Angloma et de Milla recueillis par AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Afin de garder la tête haute dans les moments difficiles, il faut se dire que les échecs donnent toute la saveur des victoires futures. Perdre pour mieux gagner, en gros. Voilà une philosophie que les supporters du FC Valence connaissent sur le bout des doigts. Si, aujourd’hui, lescroupissent à une décevante quinzième place en championnat, et si le club possède tout de même dans son palmarès une Coupe de l’UEFA remportée en 2004, la ville de Valence observera d’un œil nostalgique ce match face au Real Madrid . Parce qu’il se joue le même jour où d’autres équipes jouent leur huitième de finale de la Ligue des champions. Parce que la Ligue des champions lui rappelle une époque faste. Et parce que le Real Madrid, cet ogre national sur l’échiquier européen, s’est permis de leur apprendre à préparer, jouer et gagner une finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. C’était le 24 mai 2000 au Stade de France et, malgré lui, legarde cet épisode bien ancré dans sa mémoire.C’est une journée historique pour l’Europe entière. Pour la première fois depuis 1997 et l’instauration d’une participation nationale plurielle dans la compétition, deux équipes d’un même pays vont s’affronter pour sacrer le 45vainqueur de la reine des coupes d'Europe. En demi-finale, le Real Madrid s’est défait du Bayern Munich , qui l’avait pourtant malmené plus tôt dans la saison en phase de poules. Mais laest passée, et elle le doit en partie à son vilain petit canard Nicolas Anelka , auteur de deux des trois buts essentiels à la qualification. De l’autre côté du terrain, Valence s’avance comme la grande révélation de cette C1. En quarts, lesont battu la Lazio Rome , future championne d’ Italie , puis renversé le Barça de Louis van Gaal en demies. Face à de tels exploits, Héctor Cúper se veut modeste. «, explique le technicien argentin au site de l'UEFA.» De quoi envisager la finale face au Real Madrid avec de l’ambition.Le hic, c’est que Valence, déjà sûr d’accéder à la prochaine C1, n’aborde pas cette finale dans les meilleures dispositions. Avec la suspension de son arrière gauche Amedeo Carboni, le quatuor défensif d’expérience composé de l’Italien, Miroslav Djukic, Mauricio Pellegrino et Jocelyn Angloma – trente-trois ans de moyenne d’âge ! – ne peut être couché sur la feuille de match par Cúper. Cible des grand clubs européens,Claudio López entend aussi les sirènes de la Lazio lui chanter une douce mélodie en vue de le faire signer pour la saison prochaine. Et puis, bien sûr, il y a l’adversaire. Bien que décevant en Liga avec une cinquième place au classement, le Real Madrid compte dix finales de C1 jouées dans son histoire, pour sept trophées obtenus. «, retrace Jocelyn Angloma.» Même son de cloche chez Luis Milla, sur le banc des remplaçants à Saint-Denis : «Dans les rues de la capitale française, des supporters du FC Valence se promènent avec un T-shirt au message plein d’espoir : «» Pas de pot, la gloire sera remise à plus tard. L’aventure européenne se termine pour les deux équipes ce soir-là, mais une seule existe sur le terrain. Sans pitié, le Real Madrid déferle sur le FC Valence en TGV, pour une Très Grosse Valise. Valence encaisse un premier but venu du côté gauche de la défense, celui délaissé par Carboni. Fernando Morientes claque une tête piquée et vient donner un avantage déjà définitif aux(39). Plus sereins, plus organisés et de plus en plus supérieurs, les Madrilènes poursuivent leur marche en avant en seconde période, ponctuée par deux nouveaux buts : une reprise acrobatique de Steve McManaman (67), puis un face-à-face entre Raúl et Cañizares, remporté haut la main par le premier cité (3-0, 75). Le match se termine, l’attribution du trophée ne souffre aucune contestation possible. Même si, à Valence, la frustration est immense. «"Mais quand est-ce que je vais pouvoir rejouer une finale de Coupe d'Europe ?", évoquera plus tard Cúper dans l’émission argentine» Et ce n’est pas la situation actuelle du FC Valence qui va le contredire.