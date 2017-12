Valence perd le derby et reste coincé entre les deux Madrid

87

Valence (4-4-2) : Neto – Montoya, Paulista, Garay, Lato (Mina, 69e)– Pereira, Parejo, Kondogbia, Guedes – Rodrigo, Zaza

Villarreal (4-4-2) : Asenjo – Gaspar, Gonzalez, Ruiz, Rukavina – Rodri Hernandez, Castillejo (Soriano, 68e), Trigueros, Pablo Fornals – Bacca (Raba, 55e), Bakambu (Cheryshev, 80e)

La chasse au Barça s'annonçait compliquée, elle paraît désormais impossible pour Valence après sa défaite à Mestalla contre Villarreal Les hommes de Marcelinho , qui retrouvait son ancien club, démarrent fort ce Villarreal , de son côté, se contente de procéder en contres, pour la plupart mal exploités. Jusqu'à cette passe lumineuse de l'extérieur du pied droit de Pablo Fornals pour Carlos Bacca , qui fait mine d'ouvrir son pied pour finalement piéger Neto au premier poteau (0-1).Au retour des vestiaires, Pereira est tout proche d'offrir l'égalisation à Zaza après avoir évité la sortie d'Asenjo. Loupé. Dans la foulée, l'attaquant italien, déjà averti, reçoit un deuxième jaune pour un tacle les deux pieds décollés et laisse ses partenaires à dix.En infériorité numérique, les Chés jettent tout de même leurs dernières forces dans la bataille, mais le score ne bougera plus malgré l'expulsion de Trigueros. Valence rate le coche et reste troisième, à deux points de l' Atlético de Madrid et onze du FC Barcelone , pendant que Villarreal poursuit son désir d'Europe en confortant sa sixième place.