Valderrama fait de la prévention contre le cancer des testicules

#TocatelasConFutbol 26 años después, @PibeValderramaP explica qué pasó en aquel Madrid-Valladolid. #Movember Líbero contra el cáncer de testículos pic.twitter.com/DQoYzyjPWV — Revista Líbero (@revistalibero) 15 novembre 2017

AG

Une idée de génie.Septembre 1991 : lors d'un match à Santiago Bernabeu entre le Real et Valladolid, Michel, l'ancien entraîneur de l'OM, avait osé tripoter les parties génitales de la légende Carlos Valderrama. 26 ans plus tard, le Colombien à la touffe dorée revient sur cet épisode dans le cadre d'une publicité diffusée par le média espagnolsur la prévention du cancer des testicules. «» , explique l'ancien joueur de Valladolid.Une petite VHS rentrée dans un magnétoscope et l'écran diffuse la palpation de Michel. Valderrama explique alors comment, grâce à des gestes simples, on peut détecter cette maladie : «» .Michel, un ami qui vous veut du bien.