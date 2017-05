Valbuena redonne de l'espoir

0

KC

Petit Vélo ne lâchera jamais rien.Menés 3-0 par l'Ajax Amsterdam, les Lyonnais sont obligés de jeter toutes leurs forces dans la bataille pour limiter la casse. Et comme souvent lorsque les choses se compliquent, c'est Mathieu Valbuena qui prend ses responsabilités. Peu après l'heure de jeu, sur un deuxième ballon, l'ancien Marseillais se retrouve seul à l'entrée de la surface. Il lève la tête, regarde le but, et enroule parfaitement son ballon du pied droit pour tromper Onana.De quoi y croire encore, même un petit peu.