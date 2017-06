Valbuena ne connait pas le drapeau de la Turquie

AA

Ça commence par «» , ça finit par «» et les drapeaux se ressemblent.Il y a quelques jours, Mathieu Valbuena s'est engagé avec le Fenerbahçe , et aujourd'hui, Petit Vélo a pris l'avion pour Istanbul. Et si l'ex-Lyonnais semble heureux de rejoindre l', il lui reste tout de même deux trois choses à perfectionner, notamment sa connaissance des drapeaux.En effet, Valbuena a partagé une photo sur son compte Twitter, à l'aéroport, en partance pour la capitale turque. Sauf que l'international français a inséré le drapeau de la Tunisie , au lieu du drapeau turc. On peut y lire : «La bévue a été rapidement corrigée. Mais bon, quand même...