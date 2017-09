Vainqueur en route vers Antalyaspor

AS Rome

— William Vainqueur (@WillVainqueur) 3 septembre 2017

AL

» , tweetait William Vainqueur en fin de mercato. Ça tombe bien, en Turquie , la période de transferts est toujours ouverte.Il se serait bien vu rester à Marseille , d'où son tweet explicite du 31 août, mais le club phocéen ne voyait visiblement pas Vainqueur dans son. Dommage, avec un nom pareil. Destination Turquie , donc ! Le milieu de terrain français a tweeté le drapeau de la Turquie ( et non de la Tunisie ) ce dimanche midi, annonçant son départ pour le club d'Antalyaspor. Il y retrouvera une équipe bien garnie, avec notamment Samir Nasri et Jérémy Ménez , mais aussi Samuel Eto'o.Antalya n'a pas peut-être pas de, mais leur équipe commence à avoir de la gueule, elle.