Vágner Love signe au Besiktas

Nouvelle histoire d'amour pour Vágner Love Le Brésilien quitte le club turc d'Alanyaspor pour signer au Besiktas Istanbul, dix-huit mois après son arrivée en provenance de l'AS Monaco En Turquie , l'attaquant a explosé son compteur de but avec 34 pions inscrits en 44 matches, le tout en à peine un an et demi. En signant au Besiktas , le prince de l'amour va connaître le huitième club de sa carrière à l'âge de 33 ans.Selon la presse turque, l'Alanyaspor, serait intéressé par Kostas Mitroglou pour remplacer le Brésilien.L'Alanyaspor, le club pour relancer les cas désespérés.