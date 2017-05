VA-Cannes, le dernier barrage

Les 4 et 9 juin 1993 se disputait le dernier barrage pour une place en première division française. Entre le Cannes de Luis Fernandez, surgi de nulle part, et un Valenciennes menacé de relégation, le débat d’entre-deux-saisons s’est plus joué dans les têtes que sur le terrain. Dans la tourmente du scandale de corruption, les Nordistes se sont fait emporter par la furia azuréenne.

Cannes ouvre les VAnnes

VA à la peine, Cannes dans la benne

Par Mathieu Rollinger

Propos recueillis par MR, sauf ceux de Luis Fernandez par Florian Lefèvre.

» Jérôme Foulon a encore des frissons rien qu’à l’évocation de cette année cauchemardesque pour l’US Valenciennes -Anzin. D’abord celle d’une désillusion sportive, les hommes de Boro Primorac ayant raté le maintien direct en Division 1 à cause d'un petit point manquant pour revenir sur leur voisin du LOSC . «, constate amèrement Jérôme Foulon, alors jeune milieu de terrain de VA.» Mais ces problèmes de vestiaire ne sont rien par rapport à la déflagration qui va suivre : l’affaire de corruption VA-OM, révélée deux semaines avant les barrages et encore présente dans toutes les têtes. Pour ne rien arranger, les Nordistes ont un passif plutôt négatif avec les barrages, restant sur deux échecs face à Strasbourg en 1990 et Lens en 1991. «, se remémore Jérôme Foulon, aujourd’hui entraîneur du FC Maubeuge.Un euphémisme pour un club qui s’apprête à jouer sa survie face à une équipe qui, elle, est dans un état d’esprit totalement différent. En ce printemps 1993, l’AS Cannes est sur un nuage, après avoir écarté Caen et Rennes de la campagne de. «» , rembobine Franck Priou, meilleur buteur de D2 cette saison-là. Luis attaque sa carrière d’entraîneur dans un club où il jouait encore en début de saison. «, recontextualise l’ex-international.» Pour réaliser la, les Azuréens pouvaient compter sur un mélange de vieux grognards et de jeunes formés au club. «, énumère l’actuel consultant de beIN Sports.» Le bonheur de cette «» , selon Franck Priou, rayonne jusque dans le nord de la France . «, compare Wilfried Gohel, l’attaquant valenciennois de l’époque.Le 4 juin dans un stade Nungesser à moitié plein, tous les paramètres semblent indiquer que le match est joué avant d’avoir commencé, effaçant instantanément l’écart supposé entre des équipes de D1 et de D2. «, raconte Franck Priou.» L’exercice du barrage mettant déjà les nerfs à rude épreuve en temps normal, il devient presque un calvaire pour les jeunes valenciennois. «» , avoue Jérôme Foulon. Pour Wilfried Gohel, ce match était le dernier dans le stade qui l’a vu grandir, alors que son transfert à Strasbourg était déjà acté. «"Allez Will, tu t’en fous toi ! Tu vas jouer en D1 l’année prochaine avec Strasbourg , laisse nous gagner !"Pourtant, les doutes nordistes se confirment rapidement sur le terrain : les Ascéites prennent l’avantage grâce à Jean- Michel Capoue, qui croise parfaitement sa frappe au bout d’un contre (26). «, lâche Franck Priou, l’auteur du but du break.» Lacannoise a laissé des traces, et pas seulement sur le visage de l'avant-centre azuréen. «, débriefe Wilfried Gohel.Cinq jours plus tard, tout ce petit monde se retrouve sur la Croisette pour la revanche. Pour les visiteurs, cette petite escapade, loin du climat pesant de Valenciennes , semble faire le plus grand bien. «, se souvient Jérôme Foulon.» Au bout de douze minutes de jeu, Michaël Madar douche les maigres espoirs nordistes, pendant que les 10 000 spectateurs du stade Pierre-de-Coubertin sentent l’exploit prendre forme. «, concède Gohel.» Les joueurs du Hainaut arrivent finalement à égaliser par Arnaud Duncker à la demi-heure de jeu, insuffisant pour renverser la vapeur.Le coup de sifflet final d' Alain Sars sonne aussi la fin du chemin de croix de VA. «» , souligne Wilfried Gohel, qui n’en voudra pas longtemps à ses bourreaux d’un soir, puisqu'il signera en 1998 pour l’ASC et tient aujourd’hui un restaurant dans la région à Mandelieu-la-Napoule. Pendant ce temps, Cannes explose et s’apprête à vivre une longue nuit de fête. «, sourit Luis Fernandez » Franck Priou, lui, a suivi le match retour depuis le banc de touche, se remettant à peine de son opération. «Bien qu’il ait perdu connaissance pendant la semaine, l’attaquant considère ces barrages comme un acte fondateur pour le club de la Bocca. «» Pour Valenciennes , c’est au contraire «» , pour reprendre les mots de Wilfried Gohel. Après l’affaire VA-OM et cette relégation en D2, les Nordistes vont tomber en National, puis en CFA en 1996. «, estime Jérôme Foulon.» Et si VA avait joué ce match face à Marseille à fond, ils n’auraient peut-être pas eu à s’empêtrer dans le bourbier des barrages.