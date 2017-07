Utaka débarque à Sedan !

1

Unchez les sangliers.Le CS Sedan s'offre une éclaircie dans la grisaille ambiante. Les verts et rouges annoncent en effet être parvenus à un accord avec John Utaka pour la saison prochaine. En tapant Sedan sur Google, l'ancien joueur de Portsmouth aurait certainement vu que les Ardennais ont été rétrogradés cette saison en National 2. Mais John n'a visiblement pas eu ce réflexe, et sera à coup sûr l'attraction du championnat la saison prochaine.Après des expériences en Turquie et en Egypte, l'international nigérian pose ses valises dans son quatrième club français après Lens, Rennes et Montpellier.On attend maintenant sa premièreà Louis Dugauguez.