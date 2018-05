USM Annaba, un retour qui fait du bruit

Le 3 mai dernier, 60 000 supporters de l’USM Annaba ont célébré l’accession de leur club en Division 2 en offrant un spectacle grandiose avec fumigènes et feux d’artifice, à l’occasion du dernier match de la saison contre le CRB Kaïs (1-0). Une ferveur qui devrait s’amplifier à l’occasion du retour du club de la ville côtière au niveau professionnel.

45 000 spectateurs de moyenne en D3

La sélection va bientôt revenir à Annaba

Par Alexis Billebault

Tous propos recueillis par A.Bi.

Les images du stade du 19-Mai-1956 en fusion ont rapidement dépassé les frontières de l’Algérie. Ils étaient 60 000, peut-être même un peu plus, pour dire au revoir à la Division 3 et au football amateur. Des fumigènes, des feux d’artifice et des chants incessants. «» , explique Nordine Djelloul. Cet ancien joueur de Grenoble devrait dans les prochains jours rejoindre Annaba pour y occuper les fonctions de directeur général.Le club, fondé en juin 1983, est tombé en Division 3 à l’issue de la saison 2013-2014. Un choc brutal après vingt et une saisons en D1, neuf en D2 (champion en 2007) et une Coupe de la Ligue remportée en 1998. Depuis deux ans, les Tuniques rouges s’étaient rapprochées de la D2 (deuxièmes, puis troisièmes). «(Kaci-Saïd, Bouguerra, Harkat, Gaouaoui, Zazou, Bensaïd...).» , intervient Abdelbasset Zaïm, le président du club, qui dirige l’entreprise d’agroalimentaire 3Princes, un des principaux sponsors.Annaba, la quatrième plus grande ville d’Algérie, compte un autre club, l’Harakat Amel Moustakbel Riadhi, placé lui aussi dans le groupe Est, mais dont la saison s’est achevée par une relégation à l’étage inférieur. «» , reprend Djelloul. «, assure Zaim.» Cela permettra aux dirigeants de proposer des salaires compris entre 4000 et 8000 €. «» , poursuit le président.Le wali d’Annaba, Mohamed Salamani, a bien saisi la ferveur entourant l’USM. Le 3 mai, il a reçu en grande pompe Kheireddine Zetchi, le président de la Fédération algérienne de football (FAF), et Mohamed Hattab, le nouveau ministre des Sports. La ville et l’État vont aider le club à monter en gamme, avec l’ambition à peine voilée de retrouver au plus vite la Division 1 : outre les nécessaires travaux d’embellissement du stade, quelques entreprises d’État, comme la puissante SONATRACH (industrie pétrolière) pourraient devenir sponsors. Et Zetchi a annoncé que la sélection nationale reviendrait très vite à Annaba, où elle n’a plus mis les pieds depuis le 27 mars 2011 à l’occasion d’un match qualificatif pour la CAN 2012 face au Maroc (1-0), alors qu’elle y avait joué dix-sept fois depuis 1987.De son côté, Nordine Djelloul entend, dès sa nomination, renforcer les liens entre le club et les groupes de supporters, évidemment influents. «