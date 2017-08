Usain Bolt va enfin jouer pour Manchester United

AH

Après avoir complètement raté sa sortie des pistes, la Légende jamaïcaine réussira-t-elle son entrée dans le foot ?Ça fait maintenant un bail que Bolt a déclaré sa flamme au ballon rond, et annoncé son envie de passer pro, avant de se rétracter après quelques entrainements à Dortmund . Le Jamaïcain s'est rendu à l'évidence : il n'a pas le niveau. Alors, pour tout de même donner vie à son rêve, Bolt prend ce qu'il peut. Après avoir annoncé être jouable dans PES 2018 , le roi Usain va cette fois réellement chausser les crampons.Le 2 septembre prochain, Bolt portera effectivement les couleurs de Manchester United pour un match de charité, opposant des légendes mancuniennes à celles du Barça . Entouré notamment de Paul Scholes, Edwin Van der Sar ou Phil Neville , Usain Bolt devrait pouvoir mesurer la différence de niveau, surtout vu l'attaque barcelonaise : Kluivert, Rivaldo et Ronaldinho . À condition qu'il soit rétabli de sa blessure survenue dans la dernière ligne droite de sa carrière de sprinteur.Le début d'une reconversion ? Après tout, Old Trafford est surnommé le théâtre des rêves…