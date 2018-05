Usain Bolt s'est entraîné avec Strømsgodset

1

The worlds fastest man is training with Strømsgodset the next week. Doing his first session today.@usainbolt pic.twitter.com/sGUUjVHKK7 — Strømsgodset Fotball (@strmsgodset) 30 mai 2018

Usain Bolt ne lâche rien et veut absolument devenir footballeur professionnel. Et pour arriver à ses fins, il est même prêt à s'entraîner avec Strømsgodset, classé douzième de première division norvégienne.En mars dernier, le sprinteur jamaïcain avait déjà pris part à une séance d'entraînement avec les Allemands du Borussia Dortmund , à la suite de laquelle Peter Stöger , alors coach du BvB, avait déclaré : «Mercredi, c'est donc au club de Strømsgodset – sponsorisé par Puma comme Dortmund et Bolt – que l'homme le plus rapide du monde rendait visite, et avec lequel il perfectionnera son football quelques jours. Le tout avec un maillot d'entraînement floqué 9.58, comme le meilleur chrono jamais réalisé sur un 100 mètres.Et si finalement c'était lui, le grand joueur Puma à signer à l'Olympique de Marseille