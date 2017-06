Usain Bolt devient footballeur... dans PES

Vidéo

Usain Bolt rêve de rejoindre une équipe de football professionnelle après la fin de sa carrière aux mondiaux de Londres en août. Problème, après quelques essais, notamment à Dortmund , il se pourrait bien que l'octuple champion olympique soit nul. Qu'à cela ne tienne, la Foudre intègrera bien une équipe professionnelle… virtuellement.Usain Bolt étant devenu l'ambassadeur du jeu PES, le Jamaïcain sera donc bel et bien disponible dans la version 2018 de la simulation de foot de Konami, qui ne sait plus quoi inventer pour rattraper celle d'EA Sports. Un trailer a montré la modélisation de Bolt, plutôt convaincante, sur fond de reggae jamaïcain. Vous avez dit cliché ? Le roi Usain sera disponible dans le mode MyClub.Ce n'est pas la première expérience virtuelle pour le sprinteur, qui était déjà apparu, plus logiquement, dans. Bolt succède à Thierry Henry dans la catégorie "intrus des jeux vidéos". Le Français était apparu dans la simulation de basketLes neuf joueurs mondiaux de PES vont se régaler.