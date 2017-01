Upamecano rejoint le RB Leipzig

0

CP

Le RB Leipzig continue d'investir sur des jeunes espoirs. Dayot Upamecano , ancien de Valenciennes et international français U19, vient d'être recruté par l'actuel second de Bundesliga. Le défenseur central de dix-huit ans a pu s'aguerrir pendant deux ans en Autriche , au Red Bull Salzbourg, avant d'intégrer la franchise phare du groupe. Un chemin qu'avaient pris avant lui plusieurs joueurs du club allemand, comme Naby Keïta , qui impressionne cette saison.Nul doute que si Thierry Henry jouait encore aux New York Red Bulls, il aurait lui aussi était rapatrié vers le RB Leipzig