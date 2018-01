United se sort du traquenard Derby County

JB

Tapé par Bristol en League Cup il y a quelques semaines (2-1), Man U a cette fois tenu son rang. Et le monsieur plus du moment côté mancunien, Jesse Lingard , n'y est pas innocent.Scott Carson, d'abord tout content de voir Marcus Rashford manger la feuille (19), écœure ensuite Juan Mata (21) et surtout Paul Pogba (41) sur coup franc, alors que son montant gauche repousse un ballon chaud à dix minutes de l'entracte (35). Lesse défendent avec leurs armes, et Olsson fait faire un peu d'exercice à Sergio Romero (22), tout comme Tom Lawrence en seconde période (59).Durant ce deuxième acte, à force d’enchaîner les combinaisons infructueuses dans les petits espaces de la surface des visiteurs, et les mines repoussées par Carson ou tout simplement par le poteau (Rashford, 71), lestrouvent enfin la faille. Après un jeu à trois avec les entrants Anthony Martial et Romelu Lukaku Jesse Lingard envoie un délice d'extérieur dans la lucarne (84), pour chasser l'idée d'unqui commençait à germer dans les têtes. Et au bout du temps réglementaire, au terme d'un contre qu'il a lui-même emmené avec Anthony Martial , le colosse belge clôt la marque du droit (90).Le devoir accompli, Pogba & co vont maintenant pouvoir souffler. Dix jours de break les attendent, avant la reprise des hostilités dans une Premier League où ils ont une place de dauphin à défendre.Romero - Lindelöf, Blind, Smalling, Shaw - Herrera, Pogba (C) - Mata (Martial, 67), Lingard, Mkhitarian (Lukaku, 46) - Rashford (Fellaini, 80).Carson - Wisdom, Keogh (C), Pearce, Olsson - Huddlestone, Thorne - Russel (Hanson, 77), Lawrence (Bennett, 81), Weimann - Winnall (Vydra, 67).