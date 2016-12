United se qualifie, Bilbao premier provisoirement

Le poinçonneur de la Ligue Europa vient de passer, et toutes les équipes attendues ont validé leur billet. Pour les gros, déjà qualifiés pour la plupart, ces derniers matchs de poules ont plus été des corvées qu'autre chose.

Feyenoord Rotterdam 0-1 Fenerbahçe SK

RSC Anderlecht 2-3 AS St-Étienne

1.FSV Mayence 05 2-0 FK Qabala

AZ Alkmaar 3-2 Zénith Saint-Pétersbourg

AFC Astra 0-0 AS Roma

US Sassuolo 0-0 KRC Genk

Moyen comme Manchester. Dans ce match, lesse sont contentés de posséder le ballon, pour quoi ? Pas grand-chose, une occasion de Pogba en début de partie, une frappe lointaine de Rooney en fin de première période qui met à contribution Levchenko. À la pause, Mourinho a dû trouver les arguments, en tout cas dès leur retour sur le pré, les Mancuniens ont marqué par Mkhitaryan. L'Arménien, après un petit pont réussi sur Forster, va tromper Lechenko d'une frappe limpide. Les Ukrainiens attaquent et Romero sort la parade qu'il faut pour les empêcher d'égaliser. En fin de match, Zlatan clôt le spectacle, enfin ce qui aurait dû en être un. Feyenoord avait encore une petite chance de se qualifier ce soir, mais Moussa Sow est passé par là. Aux six mètres, l'ancien Lillois, toujours plein de sang-froid, a ouvert son pied pour tromper Jones. Le Fener se qualifie pour les seizièmes : magnifique semaine pour eux, surtout après l'élimination de Beşiktaş mercredi soir.1. Fenerbahçe SK - 13 pts2. Manchester United FC - 12 pts3. Feyenoord Rotterdam - 7 pts4.Zorya Louhansk - 2 ptsUn match qui ne servait à rien, puisque les deux équipes sont déjà qualifiées. Le début de rencontre est plutôt équilibré : l'Olympiakos est maître du ballon, tandis que l'APOEL évolue en contre. C'est sur l'un d'eux que les joueurs chypriotes vont ouvrir le score. L'attaquant de l'APOEL Pieros Soteriou profite d'une transversale d'un de ses défenseurs pour lâcher un sombrero au gardien avant de mettre le ballon au fond de l'épaule, face à deux défenseurs apathiques. Un but chanceux, mais assez joli finalement... Le score s'alourdit à la 83lorsque le belge Igor de Camargo conclut un contre de l'APOEL, mettant fin aux espoirs de première place du club athénien. Nicosie s'assure tranquillement la première place du groupe, et l'Olympiakos, vaincu, la deuxième.La première mi-temps est une véritable purge : aucun tir cadré à noter et une équipe des Young Boys qui a le ballon, mais aussi une efficacité en berne... Les oreilles ont dû siffler à la pause, puisque la seconde période débute d'une tout autre manière avec trois opportunités franches pour les Young Boys en l'espace de dix minutes. Ce qui devait arriver arriva et l'attaquant helvète Michael Frey, qui venait d'entrer en jeu, ouvre le score d'une frappe lointaine imparable. Il faut à peine quatre minutes après ce but pour que Guillaume Hoarau ne vienne doubler la mise en puissance après un centre venu de sa droite. Les Kazakhs craquent complètement et Thorsten Schick y va de son pion en profitant d'une erreur du gardien d'Astana. Malgré leur nette victoire, les Suisses restent à la troisième place à cause d'une différence particulière défavorable. Dur.1.APOEL Nicosie - 12 pts2.Olympiakos - 8 pts3.BSC Young Boys - 8 pts4.FK Astana - 5 ptsMatch pour du beurre, les deux équipes étant déjà éliminées. Logiquement, Mayence ouvre le score à la demi-heure de jeu par l'intermédiaire de l'Allemand Alexander Hack qui profite d'un cafouillage dans la surface. Les Allemands doublent le score juste avant la pause d'une tête décroisée du milieu argentin Pablo De Blasis qui finit dans le petit filet du gardien ukrainien de Qabala. Rien à signaler en deuxième mi-temps, le score restera de 2-0 pour les Allemands. Pour l'honneur.1.AS St-Étienne - 12 pts2.RSC Anderlecht - 11 pts3.1.FSV Mayence 05 - 9 pts4.FK Qabala - 0 ptLes deux équipes peuvent encore arracher leur qualification. Encore faut-il que l'AZ ne gagne pas contre le Zénith, déjà assuré de la première place. Le Maccabi ouvre logiquement le score à la 21minute sur un penalty qui prend le gardien de Dundalk à contre-pied. Il faut tenir maintenant. Mais Dundalk égalise dans la foulée par un but contre son camp du défenseur de Tel-Aviv Elazar Dasa qui pousse un centre de l'attaquant du Maccabi au fond de ses propres filets. Dans une fin de mi-temps ouverte, le Maccabi reprend l'avantage juste avant de rentrer aux vestiaires : le premier buteur se mue cette fois en passeur pour l’Israélien Dor Micha qui prend la balle au point de penalty et mystifie le gardien irlandais. La seconde période n'offrira pas beaucoup de spectacle, si ce n'est quelques occasions des Israéliens et un but refusé par l'arbitre de la rencontre. Finalement, le succès ne sert à rien : l'AZ s'est imposé face au Zénith, et le Maccabi, malgré son succès, est éliminé.Dans un match qu'il a dominé de A à Z, Alkmaar s'est détaché très rapidement face à des Russes sûrement plus concernés par leur après-match. Rienstra a marqué dès le début de la partie, imité par Haps, juste avant la pause. La deuxième mi-temps est un peu folle, avec une vraie course-poursuite. Le Zénith réduit l'écart, mais Alkmaar reprend deux buts d'avance avant que le Zénith ne revienne à 3-2. Une égalisation du Zénith, et l'AZ serait. Mais les Néerlandais tiennent leur avantage et se qualifient.1.Zénith Saint-Pétersbourg - 15 pts2.AZ Alkmaar - 8 pts3.Maccabi Tel-Aviv FC - 7 pts4.Dundalk FC - 4 ptsTiens, un petit arrangement entre amis. La Roma était déjà qualifiée, assurée de terminer première, et l'Astra Giurgiu avait besoin d'un nul cumulé à un non-succès de l'Austria Vienne pour s'assurer la deuxième place. Résultat ? Bah un bon vieux 0-0 des familles qui arrange tout le monde. Les Italiens n'avaient rien à gagner, et les Roumains, grâce à ce petit nul, s'assurent la deuxième place. Ils apprendront même après la rencontre qu'une défaite les aurait quand même qualifiés. Grand luxe.L'Austria avait le match en main. Avec une victoire, il aurait pu se qualifier. Maître de leur sujet en première période, les Viennois mènent deux à zéro à deux minutes de la pause, et évoluent à onze contre dix. Mais le but encaissé juste avant la mi-temps, aura l'effet d'une bonne grosse torgnole. Ils reviennent en deuxième période face à des Tchèques qui jouent sans pression, et qui marquent coup sur coup en fin de match par leur renard, Ďuriš. Résultat : l'Austria perd le match et termine même bon dernier. Alors qu'ils étaient qualifiés à la mi-temps. Ça va vite, le football.1.AS Roma - 12 pts2.AFC Astra Giurgiu - 8 pts3.FC Viktoria Plzeň - 6 pts.4.FK Austria Vienne - 5 ptsLe match se disputera vendredi à 12h30.Assuré d'être qualifié, l'Athletic Bilbao a joué à sa main dans le match, sans se fatiguer en première période, il a accéléré dès qu'il s'est senti en danger. Et lorsque Joelinton marque en fin de partie, il ne faut pas longtemps pour voir les Basques revenir. Saborit plante son but quelques minutes plus tard après un magnifique travail de Villalibre qui le sert. Qualifié, Bilbao n'est toutefois pas encore sûr de terminer premier. Il faudra attendre le match, vendredi midi, entre Sassuolo et Genk.1.Athletic Bilbao - 10 pts2.KRC Genk - 9 pts3.SK Rapid Vienne - 6 pts4.US Sassuolo - 5 pts