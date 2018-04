United retourne l'estomac de City

Mené 2-0 après une demi-heure de jeu à l'Etihad, Manchester United s'est finalement imposé au bout d'un derby complètement dingue (3-2). Paul Pogba a claqué un doublé décisif.

Manchester City (4-3-3) : Ederson – Danilo, Kompany, Otamendi, Delph – Gündoğan (Agüero, 76e), Fernandinho, D. Silva (De Bruyne, 72e) – B. Silva (Gabriel Jesus, 72e), Sterling, Sané. Entraîneur : Pep Guardiola.



Manchester United (4-3-3) : De Gea – Valencia, Smalling, Bailly, Young – Herrera (Lindelöf, 90e), Matić, Pogba – Lingard (McTominay, 85e), Lukaku, A. Sánchez (Rashford, 82e). Entraîneur : José Mourinho.

L'histoire était belle, il faut le dire, et longtemps, ce derby pourra se résumer sur un: à la quarantième minute d'un City-United complètement dingue samedi, on a vu l'Etihad Stadium se lever, sortir le champagne et lâcher des chants de corrida. Comment faire autrement ? À cet instant, la bande de Guardiola menait 2-0, celle de Mourinho était aux fraises, et Vincent Kompany avait même rappelé les fans de United au bon souvenir d'un 30 avril 2012, où le Belge était venu catapulter David de Gea au fond de ses filets et valider la folle remontée de City jusqu'à un titre improbable décroché deux semaines plus tard à la dernière seconde d'un match face à QPR. Puis, Sterling a laissé filer de belles opportunités, Manchester United est revenu de nulle part, et la folie a fait le reste : c'est ce qu'on appelle une fête gâchée, avec Paul Pogba en capitaine de soirée. Il faudra patienter pour City.Soyons objectifs : cette fois, City aura encore eu à se dépouiller pour démarrer la bécane, trois jours après avoir reçu une leçon d’envie, de gnaque et de maîtrise tactique à Anfield en Ligue des champions. Parce que Pep Guardiola avait décidé de faire reposer Kevin De Bruyne Aymeric Laporte et Gabriel Jesus au coup d’envoi et que Sergio Agüero n’était toujours pas rétabli pour prendre le départ ? Ce serait réducteur, car on a d’abord vu les hommes de Guardiola marcher sur United, empiler les combinaisons et les transitions destructrices tout en remarquant, une nouvelle fois, que la présence de Kompany dans le onze joue sur la qualité des sorties de balle des. Mieux : l’armée de Mourinho a ouvert le passage aux locaux, Smalling se montrant trop léger sur l’ouverture du score de Kompany (1-0, 25), déjà buteur en finale de la Carabao Cup contre Arsenal fin février, et De Gea foirant sa relance six minutes plus tard là où Gündoğan a tranquillement joué avec Nemanja Matić pour doubler rapidement la mise (2-0, 31). Puis, Guardiola a tourné sur lui-même à plusieurs reprises avec à chaque fois le même déclencheur : Raheem Sterling , capable de faire tourner en bourrique n’importe quel adversaire, mais aussi de croquer plusieurs balles de 3-0. Derrière le coach catalan, l’Etihad Stadium avait déjà entamé la fête d'un titre qui semblait se dessiner.Et le foot et sa folie : huit minutes après l’entracte, au bout d’un mouvement lancé par Alexis Sánchez et parfaitement relayé par Ander Herrera Paul Pogba , jusqu’ici plié en papier origami sur la pelouse, est venu relancer le script (2-1, 53). Un premier impact dans la muraille City, qui a été suivi d’un second deux minutes plus tard, avec toujours le milieu français derrière le fusil, mais cette fois avec une tête lâchée au-dessus d’Otamendi (2-2, 55). Que s’est-il passé ? Difficile à dire, mais on a eu l’impression de voir un hologramme du Roy Keane qui était allé retourner la Juve en avril 1999. C’est tout ? Non, ce serait trop simple, et Manchester United n’a pas relâché la pression, Lingard lâchant une fléchette à gauche du but d’ Ederson . Et, bien sûr, la soirée est partie en vrille : à la 69minute, Chris Smalling est venu laver sa performance et couper un coup franc de Sánchez pour donner l’avantage aux siens (2-3, 69). Guardiola a alors vu ses gars se perdre dans des embrouilles inutiles et De Bruyne débarquer dans le bazar sans complètement réussir à remettre de l’ordre. On a aussi vu Martin Atkinson oublier un penalty pourtant évident sur Agüero et l'Argentin buter dans la foulée sur un exceptionnel De Gea, là où Sterling a trouvé le poteau du gardien espagnol entre les briques progressivement posées par Mourinho. Un Mourinho qui peut enfin danser pour quelque chose : ceci est un gros coup.