United passe les quarts

Manchester United (4-2-3-1) : Romero – Valencia, Bailly, Smalling, Shaw – Matić, McTominay – Mata, Lingard, Martial – Lukaku. Entraîneur : Mourinho.



Brighton (4-4-2) : Krul – Schelotto, Dunk, Duffy, Suttner – Kayal, Propper, Gross, Locadia – Ulloa, March. Entraîneur : Hughton.

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Non, la saison de Manchester United n'est pas terminée.Après leur élimination en Ligue des champions contre Séville , lesse sont qualifiés pour les demi-finales de FA Cup au détriment de Brighton . Preuve que les hommes de Mourinho ne sont pas encore assurés de terminer 2017-2018 sans titre.Pour accéder au dernier carré, les Mancuniens n'ont eu besoin que de deux tirs cadrés, synonymes de deux buts. Lukaku a signé le premier de la tête peu avant la mi-temps, Matić le second – également du crane – en fin de partie. Sinon, Martial a beaucoup tenté, Smalling a touché le poteau, et Brighton s'est créé quelques occasions.Pogba ? Pas de nouvelle.