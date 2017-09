United enfonce Palace

348

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea – Valencia, Smalling, Jones, Young – Matić, Fellaini – Mata, Mkhitaryan, Rashford – Lukaku



Crystal Palace (4-2-3-1) : Hennessey – Ward, Sakho, Delaney, Van Aanholt – Milivojević, Cabaye – Townsend, Schlupp, Puncheon – Sako

Tout le monde s'attendait à une nouvelle raclée. Et personne n'a été surpris.Après six défaites en autant de journées sans avoir marqué le moindre but, Crystal Palace se rendait à Manchester United , co-leader de Premier League avec City. Comme attendu, les hommes de José Mourinho ont détruit les coéquipiers de Cabaye (4-0). Ces derniers ont d'abord craqué dès la troisième minute, Mata ouvrant le score sur un bon travail de Rashford. Puis Fellaini, excellent en l'absence de Pogba, s'est offert un doublé. Lukaku, meilleur buteur du championnat, a terminé le travail devant destotalement dépassés par de puissantsEn attendant Chelsea -City, MU prend seul la tête de la PL. Pour Crystal Palace , c'est une chute supplémentaire. Mais anticipée, celle-ci.