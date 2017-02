United enfonce Leicester

Sans étaler une grande maîtrise dans le jeu mais avec suffisamment de réalisme, Manchester United n’a fait qu’une bouchée de Leicester (0-3). Les Red Devils, qui restaient sur trois nuls consécutifs, renouent avec le succès et restent au contact des premières places.

Leicester 0-3 Manchester United

Deux balles en plein coeur

Mata porte l’estocade

Pour sa 2000dans l’élite anglaise, Leicester espérait revivre une parenthèse enchantée le temps d’un match. Revoir, aussi, le panache, l’entrain et la folie de la saison dernière. Il n’en a rien été. Lesont logiquement subi la loi de Manchester United (0-3) et enchaîné avec un quatrième revers de rang en championnat. Une première pour un champion en titre depuis Liverpool en 1983. Et tandis que les renards flirtent dangereusement avec la zone rouge, la troupe de José Mourinho étire son invincibilité à quinze matches d’affilée en Premier League. Surtout, elle reste dans le sillage des concurrents de devant avec seulement trois points de retard sur la troisième place.Avec la conviction inébranlable caractérisant ces hommes qui n’entendent pas céder malgré l’horizon lugubre face à eux, Claudio Ranieri l’a martelé, promis même : «» . Pour cette lutte à mener contre les, le manager italien doit encore se passer services de Slimani aux avant-postes. Du coup, exit le schéma à deux pointes et Vardy est chargé d’animer l’attaque avec en soutien Okazaki, tandis que Musa est titularisé à la place de Gray sur le flanc gauche. Côté mancunien, Smalling démarre d’entrée au côté de Bailly en l’absence de Jones. Carrick et Martial, eux, cèdent respectivement leur place à Mata et Rashford dans le 4-4-2 mis en place. Portés par le souffle du King Power Stadium, les Foxes débutent avec un engagement sans faille. Mahrez profite des largesses défensives adverses pour distiller à tout-va dans la surface. Sans trouver preneur.Les soldats du Special One tentent tant bien que mal de donner de l’impulsion par l’intermédiaire de Pogba et Herrera. Malgré des séquences offensives décousues et un système guère convaincant, Rashford est tout proche d’ouvrir la marque sur un centre de Mata mais sa reprise du plat du pied passe de peu au-dessus des cages de Schmeichel (23). L’Anglais récidive quelques minutes plus tard et trouve une nouvelle fois sur sa route le portier danois, auteur d’un arrêt de toute beauté (35). Deux avertissements sans frais avant que les balles atteignent leur cible en deux minutes. Mkhitaryan frappe le premier en profitant d’une erreur de jugement de Huth et Zlatan l’imite dans la foulée en reprenant victorieusement un centre de Valencia. Le Suédois devient au passage le premier mancunien à atteindre 20 pions toutes compétitions confondues depuis Van Persie en 2012-2013.La messe est déjà dite que Mata enterre un peu plus Leicester dès la reprise. Au terme d’une superbe combinaison avec Mkhitaryan, l’Espagnol punit froidement la fébrilité de l’arrière-garde adverse. King et Gray ont beau effectuer leur entrée, les Foxes n’y croient plus et s’époumonent dans le vide. Rashford (52) et Mata (62) sont d’ailleurs près de corser davantage l’addition mais manquent de justesse. Qu’importe, le chemin de croix traversé par Claudio Ranieri se prolonge un peu plus. Et la lutte s’annonce éprouvante. Jusqu’au bout.