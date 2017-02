United domine Watford, Gabbiadini porte Southampton

Après avoir gâché un nombre assez hallucinant d'occasions, Manchester United s'en est remis à Juan Mata et Anthony Martial pour dominer sans trop forcer Watford. Sinon le coup de foudre entre Gabbiadini et Southampton semble parti pour durer, tandis que West Ham a du concéder le nul dans les derniers instants du match face à West Bromwich.

0

Manchester United 2-0 Watford

Sunderland 0-4 Southampton

Stoke City 1-0 Crystal Palace

West Ham 2-2 West Bromwich Albion

Middlesbrough 0-0 Everton

La foire aux vendanges. Après avoir gâché un nombre hallucinant d'occasions pendant la majeure partie d'une première période dominée de la tête et des épaules, lesont su faire le job pour dominer Watford cet après-midi. C'est pourtant José Holebas qui allume la première mèche, son tir croisé donnant des frissons aux supporters mancuniens. Mais United prend le dessus et étouffe progressivement les offensives des. Acculé, Watford doit s'en remettre à son portier, Heurelho Gomes , qui sort successivement les tentatives de Pogba, Mkhitaryan et Ibrahimović. Alors Juan Mata enfile son costume de Matador et prend les choses en main. Martial, sur le côté gauche de la surface, centre à ras de terre pour l'Espagnol, qui marque de près. De quoi calmer un peu José Mourinho , qui commençait légèrement à péter un plomb, à force de voir ses attaquants vendanger allégrement face aux buts. Watford ne voit plus le jour, complètement impuissant face aux déviations en une touche de Mata ou aux accélérations de dragster de Valencia. Mais c'est Anthony Martial , servi sur un plateau par Ibrahimović , qui s'en va enfoncer les hommes de Walter Mazzari, d'une frappe précise à bout portant. Suffisant pour assurer un deuxième succès de rang à United en championnat, tandis que lesremontent provisoirement à la cinquième place du classement. Manolo Gabbiadini est en Angleterre depuis moins d'un mois, mais le voilà déjà avec trois buts inscrits en deux petits matchs de Premier League. L'Italien marque d'abord après avoir dévié sans trop le faire exprès un centre de de Ryan Bertrand . C'est moche, mais efficace. Et comme Manolo est un esthète, il fait amende honorable en plantant un second pion beaucoup plus flatteur pour les mirettes. Dans les seize mètres, l'ancien Napolitain mystifie les défenseurs desd'une feinte de frappe avant d'enchaîner d'une frappe du droit précise. Song n'aura plus qu'à ajouter un ultime pion en fin de match, tandis que Denayer avait déjà marqué contre son camp quelques instants auparavant. Emballez, c'est pesé. Succès facile pour Southampton , qui remonte au onzième rang.Un Palace bien terne. Sans doute sonné par la baffe monumentale que leur a infligé Sunderland lors de la dernière journée de Premier League (0-4), les hommes de Sam Allardyce sont plutôt frileux et laissent Stoke prendre le match en main. Mais ni la patte gauche d'Arnautović, ni les coups de boule de Peter Crouch ne parviennent à venir à bout de la défense de Palace. Jusqu'à ce que Joe Allen , bien servi par Sobhi dans la surface, ajuste Wayne Hennessey , le portier de Palace, d'un plat du pied subtil. Succès précieux pour Stoke, toujours solidement installé dans la première partie du classementAucun respect. Cheikhou Kouyaté, qui ne s'est apparemment toujours pas remis de l'échec du Sénégal à la CAN, se fait humilier dès le début du match par Nacer Chadli , qui l'élimine d'un petit pont, avant de conclure du gauche. Rude. Sonné, West Ham accuse le coup, et Salomón Rondón est tout près d'aggraver le score quand sa frappe du droit à l'extérieur de la surface s'écrase sur la barre. Mais West Ham à la dalle. À force de pousser et de multiplier les alertes, lesvont logiquement revenir au score. Sofiane Feghouli marque ainsi un but de rapace, en reprenant une frappe de près une frappe de Lanzini qui vient d'heurter la barre. Les hommes de Slaven Bilić continuent de mettre la pression sur les buts de WBA et Lanzini plante une merveille du gauche aux abords de la surface. Sauf que West Bromwich se sort les tripes en fin de match et Gareth McAuley s'en va planter un coup de casque dans les tous derniers instants de la rencontre.Où es tu Romelu ? Auteur d'un quadruplé la semaine dernière face à Bornemouth, le bulldozer Lukaku à un peu de mal à passer la seconde en première période. Le Belge, plutôt discret, doit laisser son coéquipier Ademola Lookman allumer quelques mèches dans la défense de Middlesbrough . Boro, dominé, tient cependant le coup et lesdoivent se contenter d'un score vierge à la pause. Pas de pot pour le club de Liverpool , Lukaku n'est pas beaucoup plus inspiré en seconde période, tandis que, du coté de Middlesbrough , on ne voit guère plus Álvaro Negredo. Et les deux formations doivent se quitter sur un vilain zéro-zéro.