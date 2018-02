United décapsule le pack de Huddersfield

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Valencia (C), Smalling, Rojo, Shaw - McTominay, Matić - Mata (Rashford, 70e), Lingard (Pogba, 64e), Sánchez - Lukaku (Martial, 76e). Coach : José Mourinho.



Huddersfield (5-4-1) : Lössl - Smith (C), Jörgensen, Schindler (Hefele, 58e), Kongolo, Hadergjonaj - van La Parra, Billing (Mooy, 33e), Hogg, Quaner - Depoitre. Coach : David Wagner.

United se devait de repartir de l'avant après la défaite de mercredi à Tottenham (2-0) . United a galéré à contourner le bloc de Huddersfield , mais a fini par aplatir dans l'embut du valeureux promu, après un rude combat.Week-end d'ouverture du tournoi des Six Nations oblige, Huddersfield est venu à Old Trafford avec l'idée de rester bien compact et éviter de repartir avec la cuillère de bois. Ce qui a eu son petit effet. Pendant près d'une heure, lesse sont empalés sur le rideau défensif des visiteurs et mangé plusieurs tampons, à l'instar du jeune Scott McTominay , préféré à Pogba ce samedi. Les gars de David Wagner , eux, n'ont pu respirer que sur de rares lancements de jeu en corner.Au retour des vestiaires, United s'est installé dans les 30 mètres adverses. Et c'est sur une ouverture de Juan Mata au large que Romelu Lukaku a enfin trouvé la faille et pu transpercer la ligne des(55), qu'ils tenaient jusqu'ici miraculeusement. Dix minutes plus tard, Alexis Sánchez, virevoltant à souhait pour sa première à Old Trafford, ouvre son compteur avec MU en transformant en deux temps un penalty qu'il a lui-même obtenu. Une fois le trou creusé et la seconde place de Premier League consolidée, il n'y avait plus qu'à garder le ballon au chaud.Tant pis pour le bonus offensif.