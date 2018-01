United conforte sa place de dauphin contre Stoke

239

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea – Valencia (c), Jones, Smalling, Shaw – Matíc, Pogba – Mata (McTominay, 83e), Lingard (Fellaini, 80e), Martial (Rashford, 80e) – Lukaku Entraîneur : José Mourinho



Stoke City (4-3-2-1) : Butland – Bauer, Zouma, Martins Indi, Tymon (Wimmer, 46e)– Fletcher (c), Allen, Ireland – Choupo-Moting (Sobhi, 60e), Shaqiri – Crouch (Diouf, 70e) Entraîneur : Eddie Niedzwiecki

Au cœur d’un hiver où les «» font les choux gras de la presse britannique, José Mourinho est un homme qui avance sereinement. Alors qu’ Antonio Conte n’a plus remporté un match à Chelsea depuis qu’il s’est lancé dans des joutes verbales avec le «» , Manchester United n’a pas dévié de sa route en clôture de la 23journée de Premier League en s’imposant face à Stoke City , ce lundi soir.En attendant peut-être de voir Alexis Sánchez redonner au numéro 7 mancunien ses lettres de noblesse, Mourinho a pu compter sur le retour de deux de ses soldats dans le onze de départ. Si Lukaku tient sa place aux avant-postes, c’est le capitaine Antonio Valencia qui se signale d’entrée en prouvant (enfin) qu’il n’est pas unijambiste avec une merveille de frappe enroulée du gauche sur un service de Pogba. Sereins, lesvont pourtant peu à peu être gagnés par la fébrilité, à l’image de Smalling, encore peu rassurant. Auteur d’un ciseau audacieux (11), Shaqiri sonne la révolte dans les rangs desavant qu’Ireland ne rate de peu le cadre (21) et que Choupo-Moting ne soit tout proche de profiter d’une sortie hasardeuse de De Gea (26). C’est finalement, une nouvelle fois, sous l’impulsion de Pogba – qui s’offre une neuvièmeet rejoint la paireDe Bruyne-Sané en tête du classement des passeurs – que Martial double la mise d’un petit bijou imparable pour Butland.Assommée, la pire défense du Royaume essuie un peu plus les vagues rouges au retour des vestiaires. Mais trop brouillons, Martial (59) et Mata (62et 65) manquent tour à tour plusieurs offrandes. Pas aussi maladroit que ses coéquipiers, Lukaku éteint tout suspense en inscrivant son onzième but de la saison.Grâce à ce premier succès de Mourinho contre Stoke dans son costume de manager mancunien, United enchaîne avec un septième match sans défaite en championnat et garde trois longueurs d’avance sur Liverpool et Chelsea . Les partenaires de Kurt Zouma qui, eux, courent toujours après une victoire à Old Trafford depuis avril 1976, ne bougent pas de la zone rouge (18) avec un point de retard sur le premier non-relégable.