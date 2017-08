Une Vinotinto aux accents politiques

Plus de 120 morts, un parlement privé de la majorité de ses pouvoirs et une vague colossale de manifestations: le Venezuela s'enfonce dans une crise sécuritaire et politique à l'issue incertaine et les footballeurs ne pouvaient rester indifférents à la situation. Un engagement qui concerne aussi bien les stars de la sélection nationale, que les joueurs évoluant dans les divisions inférieures du football local.



Il s’avance vers la caméra avec la résolution de quelqu’un qui sait déjà parfaitement ce qu’il a en tête. Ce jeudi 8 juin, le Venezuela vient d’obtenir une qualification historique pour la finale du Mondial U-20, mais le sélectionneur de la Rafael Dudamel , a d’autres préoccupations en tête : «» Un jour plus tôt, Neomar Lander, un jeune de 17 ans, venait de perdre la vie lors d’une manifestation à Caracas. Un dénouement sinistre parmi d'autres, alors que la brutalité de la répression des mouvements de contestation au pouvoir en place ne faiblit pas. De quoi inciter de nombreux acteurs du football vénézuélien à abandonner leur habituelle neutralité politique.En mai dernier, onze internationaux, parmi lesquels l'attaquant du Rayo Vallecano Nicolás Fedor Miku , le défenseur de Troyes Oswaldo Vizcarrondo ou encore le joueur de West Bromwich Salomón Rondón demandaient ainsi via une vidéo publiée sur les réseaux sociaux l'arrêt des violences à l'encontre des manifestants. Le capitaine de la Tomás Rincón , ne mâchait lui aussi pas ses mots pour dénoncer la brutalité des politiques de répression : «» Certains cadres de l'équipe nationale, comme le défenseur Roberto Rosales (66 capes), ne se limitent par ailleurs pas à condamner la force parfois létale déployée à l'encontre des opposants. Ces derniers mois, le défenseur de Málaga a ainsi multiplié les messages sur Instagram et Twitter, où il n'hésite plus à se positionner fermement à l'encontre du gouvernement Maduro : «» , pose l’ancien attaquant nantais Fernando Aristeguieta, rentré cet été dans sa patrie natale pour évoluer au Caracas FC. «Le terrain reste néanmoins un moyen d’expression. Fin avril dernier, les joueurs du Deportivo Lara et de l'Anzoátegui imposaient de leur propre initiative une minute de silence lors d’un match de première division vénézuélienne, en solidarité des victimes des brutalités policières. Un geste d'autant plus marquant que l'arbitre venait de donner le coup d'envoi de la rencontre, alors que la Fédération s'était opposée à l'organisation d'un tel hommage. «» , avance Aristeguieta. «Loin des projecteurs, le football vénézuélien « du bas » , amateur comme semi-professionnel, est autant, sinon plus proactif. L’attaquant du Gran Valencia Édgar Rito (deuxième division) s’est ainsi retrouvé incarcéré deux semaines pour avoir participé à une manifestation anti-gouvernementale, avant d'être remis en liberté début août. Le sort a malheureusement été moins clément envers Jose Villasmil et Ender Peña, deux joueurs qui évoluaient au sein des équipes de jeunes de Puente Real et Lotería del Táchira, des formations de San Cristobal. Ils ont tous les deux perdu la vie alors qu’ils protestaient contre la formation d’une assemblée constituante souhaitée par Nicolás Maduro. Une assemblée qui s'est finalement approprié le pouvoir législatif, alors que c'est l'assemblée nationale, où l'opposition est majoritaire, qui le détenait auparavant. «» , s’insurge Aristeguieta.Il faut dire que la Fédération vénézuélienne ne s’attendait sans doute pas à ce que les footballeurs du pays, célèbres ou non, s’impliquent autant dans l'action politique ces derniers mois : «» , poursuit Aristeguieta. «En attendant, après plusieurs mois chaotiques, la rue vénézuélienne, elle, s’est enfin calmée. L’opposition a accepté mi-août de négocier une trêve, en attendant la tenue des élections régionales en octobre prochain. «, conclut Aristeguieta.