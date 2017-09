Une victoire et deux records pour Madrid

En battant sereinement la Real Sociedad malgré l'absence de nombreux titulaires, le Real Madrid a battu son nombre de victoires consécutives à l'extérieur. Et égalé celui de matchs avec au moins un but marqué. Tout en se rapprochant du podium.

305

Action, réaction

Bale se réveille

Real Sociedad (4-3-3) : Rulli - Odriozola, Llorente, Elustondo, Rodrigues - Illarramendi, Zurutuza, Prieto (Jiménez, 69e) - Januzaj (Agirretxe, 77e), Willian José, Canales (Vela, 57e)



Real Madrid (4-3-3) : Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Hernandez (Nacho, 93e) - Modrić, Casemiro, Isco - Asensio (Ceballos, 86e), Bale, Mayoral (Vázquez, 74e)

Certains considéraient d'ores et déjà son début de saison (deux nuls concédés en championnat) comme raté. Les plus haineux voyaient même une possible descente aux enfers. Mais non, le Real Madrid est toujours là. Et s'il n'est pas en tête de la Liga, il continue de se goinfrer de records. Grâce à sa victoire chez la séduisante Sociedad (1-3), les hommes de la capitale ont pulvérisé le record de succès consécutifs hors de leurs bases (onze, du jamais-vu dans l'histoire du club). En trouvant le chemin des filets, ils ont également marqué pour la 73fois consécutive. Un record planétaire détenu jusqu'alors par le Santos de Pelé en 1962-1963 et désormais égalé. Oui, le Real va toujours aussi bien. Ronaldo . Benzema. Kroos. Marcelo . Kovačić. Devant cette longue liste de blessés, difficile pour le Real Madrid d'avoir confiance. Surtout quand on rencontre une équipe qui n'a connu que la victoire en championnat. Sauf que les Madrilènes sont loin d'être des débutants. Et peuvent tout de même compter sur des joueurs comme Modrić, Isco , Bale, Asensio ou Ramos. Après une entame moyenne des, le dernier nommé se retrouve, comme souvent, aux avant-postes. Et tente, comme mercredi en Ligue des champions, une retournée. Loupée, cette fois. Mais ce raté profite directement à Mayoral, qui ouvre le score avec opportunisme. Déjà 1-0 pour ce Real bis, sublimé par un Isco toujours aussi esthétique. Problème pour la Maison-Blanche : la Sociedad n'est pas en tête de la Liga pour rien. Moins de dix minutes après le but de Mayoral, Rodrigues égalise d'une belle volée sur le deuxième tir des siens. Peu après, Rodrigues manque le doublé sur une action similaire en touchant la transversale. C'en est trop pour Mayoral, qui décide de tout faire tout seul pour provoquer un but contre son camp... de Rodrigues.Après une pause bien méritée, les 22 acteurs reviennent aussi déterminés. La Sociedad garde un peu plus le ballon, Hernandez est tout proche de provoquer un penalty en faveur de l'adversaire, et l'arbitre a de plus en plus de mal à contenir les émotions de chacun. Toujours pas à l'abri d'un résultat négatif, le Real sait pertinemment qu'il doit faire le. Mayoral et Asensio s'y essayent... Sans succès. Et ce n'est pas l'invisible Bale qui va les aider, se dit-on. N'empêche qu'à l'heure de jeu, le Gallois ferme toutes les bouches en allant tromper Rulli d'un piqué parfait au bout d'une accélération de 70 mètres dont il a le secret. 3-1, la rencontre est cette fois pliée. Toujours invaincu, Madrid chope la quatrième place, se rapproche de son rival du soir (troisième à un point) et reste dans la roue de l'ennemi barcelonais (leader à quatre unités). Un statut de favori, ça se respecte.