Une université donnera un cours sur les fumis

0

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» , dit-on chez nos voisins d'outre-Rhin. Cela n'a jamais été aussi vrai.Le 27 janvier, l'université technique de Cottbus, berceau de l'Energie éponyme, proposera une conférence intitulée le plus sérieusement du monde : «» Elle sera donnée par un professeur en criminologie et aura pour but d'informer sur le danger que représentent ces torches incandescentes particulièrement affectionnées par les ultras.Cette leçon spéciale s'inscrit dans un projet de recherche scientifique sur le comportement des fans, en partenariat avec la police locale et le club de l'Energie Cottbus. Environ 350 personnes sont attendues. Parmi elles, un certain nombre d'ultras, chaleureusement invités à venir s'informer autrement.Voilà pour la théorie. Pour les travaux pratiques, il faudra se rendre dans le kop le plus proche de chez vous.