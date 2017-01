Une tournée asiatique pour les Diables rouges ?

0

Belgium international.Selon le groupe Sudpresse, l'équipe de Belgique est devenue tellement à la mode que la Fédération a dû engager un «» , dans le but de gérer les nombreuses sollicitations de joutes dont les Diables font l'objet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le calendrier 2017 s'annonce chargé.Déjà confirmée pour le mois de mars, une rencontre amicale face à la Russie (à Sotchi), qui devrait rapporter 300 000 euros à la Fédération. Une autre, face à la Tchéquie, est en cours de négociation. Mais le point culminant de cette année pourrait intervenir au mois de novembre, période au cours de laquelle se tiendront les barrages qualificatifs pour la Coupe du monde 2018. Si les Diables devaient ne pas passer par là, ils pourraient effectuer une tournée de gala en Asie, respectivement en Corée du Sud et en Chine. Les deux pays se sont montrés particulièrement intéressés de rencontrer la bande à Hazard, et chacune des rencontres pourrait leur rapporter la bagatelle d'un million d'euros.En tout cas, c'est sympa de penser à l'empreinte carbone d'Axel Witsel.