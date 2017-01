Une séance de tirs au but rejoué deux mois après en Coupe du Cantal

0

Deux cents kilomètres aller-retour pour une séance de tirs au but.L'histoire était belle. Le 13 novembre dernier, l'Étoile sportive Saint-Mamet, club de district, éliminait devant son public le Stade riomois (régionale 3) aux tirs au but et se qualifiait pour les huitièmes de finale de Coupe du Cantal. Problème, l'arbitre de la rencontre n'a fait tirer que trois tireurs de chaque côté, contre cinq, comme le règlement de la Fédération française de football le stipule.Après deux mois d'appels en tout genre, la Ligue d'Auvergne a fini par prendre la décision de faire rejouer cette séance de tirs au but ce dimanche à Saint-Mamet-la-Salvetat avec les vingt-deux mêmes acteurs présents sur la pelouse le 13 novembre dernier. Eric Lauzet, président de l'Étoile, avoue àregretter cette décision : «. »Le trio arbitral, lui, a été suspendu pour le reste de la compétition et devra suivre un stage pour réapprendre les règles du football. Visiblement, la Ligue d'Auvergne est bien plus sévère que la FFF envers les arbitres.