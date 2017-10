Une séance de tirs au but jouée trois semaines après la prolongation

LG

En matière de suspense, difficile de faire mieux.Le HSV Hoek (D5 néerlandaise) s’est finalement imposé sur le terrain du FC Lisse (D3) pour le compte du second tour de la Coupe des Pays-Bas, au bout d’un match irrespirable (2-2, 5-6 aux tab). Irrespirable, car le club de Hoek avait tout d'abord perdu lors de cette séance, mais avait ensuite déposé un recours pour faire rejouer le match.L’arbitre a en effet eu l’idée curieuse d’organiser une première séance d’après la méthode expérimentale ABBA, soit un tireur de l’équipe A, puis deux tireurs de l’équipe B, etc. Le problème est que cette méthode n’est pas du tout appliquée aux Pays-Bas, et a contraint la Fédération à faire rejouer la séance trois semaines plus tard, non sans débats.Les amateurs ont donc été contraints de faire de nouveau le voyage long de 184 kilomètres. Ce qui a laissé assez de temps pour ruminer les dépenses supplémentaires à l’aller, et fêter une qualification inespérée au retour.Reste une vraie question : après un tel effort, est-il nécessaire de prendre une douche ?