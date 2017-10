Une sauce barbecue géante se frite avec les supporters adverses

199

Central Coast Mariners' barbecue sauce mascot having absolutely none of it... pic.twitter.com/LgS6lHZnPM — Who Ate All The Pies (@waatpies) 16 octobre 2017

LG

Barbecue presque parti.La mascotte des Central Coast Mariners, un club de première division australienne, s’est embrouillée avec les supporters adverses du Newcastle Jets, il y a une dizaine de jours. Alors que leur club étrillait le Central Coast Mariners (1-5), les supporters ont tenté de charrier les deux mascottes de l’actuel huitième de A-League, à savoir une bouteille de ketchup et une sauce barbecue gigantesque. Si le ketchup s’est montré doux et festif, comme à son habitude, la sauce barbecue était un peu plus relevée et a adressé de superbes doigts d’honneur aux supporters adverses.Le sponsor responsable de ces mascottes, Masterfoods, a tenu à s’excuser cette semaine auprès des fans du troisième de ligue australienne. «Une histoire qui manque un peu de piquant.