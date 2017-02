Une révolution le 3 mars ?

0

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le changement, c'est maintenant. C'est en tout cas ce que laisse croire le prochain congrès de l'International Football Association Board (IFAB) qui se tiendra le 3 mars à Londres. L'IFAB est l'organisme associé à la FIFA, qui détermine et fait évoluer les règles du jeu du football. Ses représentants se réuniront dans un mois dans le cadre prestigieux du stade de Wembley et l'ordre du jour a déjà prévu de faire écho aux réformes explosives qui font débat ces dernières semaines.Le point le plus chaud concerne le remplacement des cartons jaunes par des exclusions temporaires. D'abord proposée par Marco van Basten , l'idée a fait son chemin et a convaincu parmi d'autres exemples, Julian Nagelsmann , l'entraîneur de Hoffenheim et Lutz Michael Fröhlich , le patron de l'arbitrage allemand.Si cette réforme est la plus avancée dans le calendrier de l'IFAB, d'autres propositions seront également mises sur la table, dans le but de les rendre un peu plus concrètes. Parmi elles, la possibilité d'effectuer un quatrième remplacement en cas de prolongation, l'assistance vidéo généralisée et la mise en place d'une sanction adéquate en cas «» .La révolution est en marche. Ça devrait inspirer Emmanuel Macron.