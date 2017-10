Une réunion Argentine - Russie pour la protection de Messi au Mondial

Viktor Koronelli, el embajador de Rusia en Argentina, visitó el predio de @afa en Ezeiza y charló con Jorge Sampaoli. pic.twitter.com/57bObbbQ8c — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) 26 octobre 2017

On ne plaisante pas avec le terrorisme. Après la publication d'un photomontage par le groupe terroriste Etat Islamique menaçant Lionel Messi , la Fédération argentine de football (AFA) a pris la menace très au sérieux.Une réunion a eu lieu entre Jorge Sampaoli, Claudia Tapia le président de la fédération argentine et l'ambassadeur russe Viktor Koronelli, avec pour objectif la protection des joueurs de. L'équipe d'Argentine s'apprête à jouer deux matchs amicaux en novembre en Russie, le 11 face à la sélection russe et trois jours plus tard face au Nigéria.Joueur exceptionnel, mesures exceptionnelles.