Une reprise de volée monumentale en Russie

Il n'y a pas qu'en France que le championnat bat son plein.En Russie aussi les équipes ont déjà repris la compétition, et ce depuis quatre journées. Et cette après-midi, l'Arsenal Toula recevait le FC Tosno dans un choc de bas de classement en ce début de saison. Une affiche pas très alléchante, certes, mais qui a offert un but monstrueux.Juste avant la pause, les joueurs de Toula combinent sur une touche et balancent un centre dégagé approximativement de la tête par un défenseur adverse. Placé sur les bords de la surface face au but, Berkhamov prend le ballon de volée sans se poser de question et l'envoi caresser la lucarne de Yurchenko. Un délice.Tout ça pour finalement prendre deux buts en deuxième période et s'incliner 2-1.